YouTube-блогер ради эксперимента отправил смарт-метки AirTag по разным популярным адресам. О результатах рассказали в 9to5Mac.
Ведущий YouTube-канала MegaLag выбрал три адреса для эксперимента: одну метку он отправил Тиму Куку, другую — Илону Маску, а третью послал в Северную Корею. После этого он сняли длинные видеоролики о том, какой путь преодолели метки. Кроме того, он рассказал о реакции получателей. Все три устройства были отправлены из немецкого Франкфурта.
AirTag, предназначавшийся Илону Маску, успешно прибыл в штаб-квартиру SpaceX. Он пробыл там без движения более двух недель, после чего внезапно отметился в центре утилизации в Калифорнии. На этом этапе сигналы прекратились. Очевидно, что в офисе Маска девайс просто выбросили.
AirTag, отправленный Тиму Куку, по дороге отметился в необычном месте — в Неваде. Блогер предположил, что самолет, перевозящий почту, пролетал над Невадой или совершал там техническую посадку, и AirTag «прицепился» к чьему-то iPhone. В итоге метка прибыла в Apple Park и пролежала там практически полтора месяца.
Однако после этого MegaLag с удивлением обнаружил, что AirTag начал обратное движение в Германию. Оказывается, в Apple Park посылку блогера вскрыли, метку отправили назад и приложили к ней письмо. Оно было напечатано на листе бумаги с символично закругленными углами.
Блогеру ответили в Apple, что Тим Кук получает очень много писем и не может лично отвечать на каждое из них, однако компании было интересно увидеть, что её клиенты используют продукты Apple таким необычным образом.
Что же касается метки, отправленной в Северную Корею, то она не доехала. По пути посылку перенаправили в Южную Корею, но там она так и не отметилась, так как сеть «Локатора» в этой стране запрещена законодательно.
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