Совсем недавно Apple представила продукт, который многие фанаты компании ждали уже давно — это фирменный портативный аккумулятор, оснащенный магнитами и поддержкой интерфейса MagSafe.
В первую очередь он совместим с линейкой iPhone 12, представленной осенью 2020 года. Apple не стала первой, так как эту идею реализовали многие сторонние производители аксессуаров. Однако в продукте такого рода есть недостатки. Один из нюансов использования нового MagSafe-пауэрбанка наглядно показал в своем Twitter-аккаунте блогер Квинн Нельсон:
Make sure you hold the phone when you push any of the buttons or ciao to your phone. pic.twitter.com/HT4xX9cp5i— Quinn Nelson (@SnazzyQ) July 21, 2021
Оказывается, что при определенном хвате обнаруживается довольно серьезный недостаток нового продукта от Apple — при попытке нажать кнопку Power смартфон слетает с аккумулятора и пикирует на пол. Стоит отметить, что соблюдены все условия использования аксессуара: он примагничен в правильном положении, правильной стороной и тестируется с iPhone 12-й серии.
Конечно, это довольно неприятная особенность нового пауэрбанка — iPhone при таком использовании можно запросто разбить или же уронить, скажем, в реку или озеро. Кажется, Apple не учла тот момент, что основной хват при использовании аккумулятора придется как раз на его торец, а сам смартфон окажется без упора. В любом случае, такой недостаток крепления аксессуара к iPhone должен был быть обнаружен еще до выпуска его в продажу.
Ранее мы рассказали о необычном применении MagSafe-аккумулятора — он умеет заряжать не только iPhone 12.
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