Впервые в истории Apple начала предлагать к установке бета-версии ПО для своих фирменных наушников AirPods Pro, и почти сразу удалила её. На это обратили внимание журналисты из MacRumors.
Стоит упомянуть, что бета-версия ПО для AirPods Pro доступна только для разработчиков (что довольно условно), а также не так уж просто устанавливается. Для этого, помимо iPhone, понадобится пакет Xcode, установленный на вашем ПК или Mac. Кроме того, Apple предупреждает, что после обновления до бета-сборки вы не сможете откатить ПО до предыдущей или стабильной версии — похожей политики компания придерживается в отношении апдейтов для Apple Watch. А значит, если во время апдейта что-то пойдет не так — вы в лучшем случае рискуете получить некорректную работу наушников, а в худшем — полностью вывести их из строя.
Что касается нововведений этой бета-сборки — Apple традиционно ничего не сообщает о них. По сути, бета-сборка просто в наличии, её можно установить, но зачем — вопрос открыт. Однако если вам всё же интересно попробовать новое ПО — сделать этого не получится, так как на данный момент Apple уже удалила бета-профиль со своего сайта загрузок для разработчиков.
Упоминаний о AirPods Pro beta сейчас на сайте Apple не найти совсем. Почему компания решила убрать возможность установки бета-версии на наушники — неизвестно. Возможно, дело в том, что на бета-сборку обратили внимание СМИ и её стали устанавливать случайные пользователи, которые не занимаются разработкой. А может быть эта версия ПО содержала критические ошибки и вскоре Apple выложит другую сборку для своих наушников.
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