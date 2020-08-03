TikTok

Компания Microsoft официально подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США и ряде других стран. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла обсуждал этот вопрос лично с президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад и получил от него одобрение, о чём сообщается в блоге Microsoft.

Переговоры между Microsoft и ByteDance должны завершиться до 15 сентября. Они касаются покупки юридических лиц, обеспечивающих деятельность TikTok на территории США, Канады, Новой Зеландии и Австралии. В рамках этой сделки Microsoft может предложить миноритарную долю в бизнесе TikTok другим американским компаниям.

31 июля Дональд Трамп заявил о готовности незамедлительной заблокировать TikTok в США исполнительным указом. Власти страны опасаются, что ByteDance может шпионить за американцами и передавать их конфиденциальные данные правительству Китая. По данным Reuters, Трамп изменил своё решение под давлением советников и членов республиканской партии. Блокировка TikTok может отрицательно сказаться на рейтинге Трампа среди молодой аудитории накануне президентских выборов. Количество пользователей этого сервиса в США превышает 100 миллионов человек при общей численности населения в 328 миллионов.

Компания Microsoft пишет, что понимает обеспокоенность администрации президента и готова приобрести TikTok лишь на условиях проверки безопасности сервиса, предоставлении США экономических выгод и переносе данных американских пользователей на сервера, размещённые на территории США.


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