Компания Microsoft официально подтвердила переговоры с китайской ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США и ряде других стран. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла обсуждал этот вопрос лично с президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад и получил от него одобрение, о чём сообщается в блоге Microsoft.
Переговоры между Microsoft и ByteDance должны завершиться до 15 сентября. Они касаются покупки юридических лиц, обеспечивающих деятельность TikTok на территории США, Канады, Новой Зеландии и Австралии. В рамках этой сделки Microsoft может предложить миноритарную долю в бизнесе TikTok другим американским компаниям.
31 июля Дональд Трамп заявил о готовности незамедлительной заблокировать TikTok в США исполнительным указом. Власти страны опасаются, что ByteDance может шпионить за американцами и передавать их конфиденциальные данные правительству Китая. По данным Reuters, Трамп изменил своё решение под давлением советников и членов республиканской партии. Блокировка TikTok может отрицательно сказаться на рейтинге Трампа среди молодой аудитории накануне президентских выборов. Количество пользователей этого сервиса в США превышает 100 миллионов человек при общей численности населения в 328 миллионов.
Компания Microsoft пишет, что понимает обеспокоенность администрации президента и готова приобрести TikTok лишь на условиях проверки безопасности сервиса, предоставлении США экономических выгод и переносе данных американских пользователей на сервера, размещённые на территории США.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
1.
https://www.iguides.</a>">https://www.iguides.</a> ru/main/other/microsoft_khochet_kupit_tiktok/<br /><br />2.<br />https://www.iguides."><a href= "https://www.iguides.">https://www.iguides.</a> ru/main/other/microsoft_otkazalas_ot_idei_kupit_tiktok/
И третья текущая. Кузнецов. Остановись. -_-