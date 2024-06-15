В топ Steam ворвалась игра Banana: тыкаешь по банану и получаешь тысячи долларов

Александр


В геймерской среде внезапную популярность обрела игра Banana. Она предельно примитивная, но в ней можно неплохо заработать на продаже виртуальных объектов.

Banana запускается в небольшом окне, суть игры сводится к тыканью курсором мыши по банану. Когда набирается определённое количество кликов, игроку выпадает рандомный предмет, а эти предметы можно выставить на продажу.  Большинство товаров стоит всего несколько центов, а наиболее редкие продаются за сотни долларов. Рекорд — 1345 долларов. Игроки создают спрос на товары тем, что скупают их в надежде в дальнейшем перепродать дороже. При желании в Banana можно накрутить клики по банану так же легко, как тапы по хомяку в Hamster Kombat.



Максимальный онлайн в Banana превысил 610 тысяч человек; в какой-то момент эта игра даже вышла на второе место, её обгоняла лишь Counter-Strike 2, куда одновременно заходят полтора миллиона игроков. Впрочем, разработчики Banana заметили, что настоящих игроков у них не более 30%, а остальное — боты, созданные с целью заработка на массовой добыче и перепродаже предметов. Они обратились в Valve, попросив каким-нибудь образом ограничить накрутку, но компания пока никак не отреагировала. В издании Forbes полагают, что ограничены могут быть не боты, а сама игра Banana, и в дальнейшем Valve, возможно, запретит выпуск подобных игр, которые по своей сути невероятно бессмысленные и лишь создают ажиотаж вокруг бесполезных виртуальных вещей.

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