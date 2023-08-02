Утверждён новый список приложений, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры

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Правительство РФ утвердило обновлённый перечень программ, которые должны быть предустановлены на продающиеся в России гаджеты. Отдельные списки предусмотрены для смартфонов и планшетов, компьютеров и ноутбуков, а также телевизоров с функцией Smart TV.
Полный перечень пока не опубликован, но известно, что в него были добавлены некоторые сервисы, а одни заменены другими. Так, на смартфонах и планшетах вместо агрегатора «Новости Mail.ru» должно быть предустановлено приложение «Дзен», которое когда-то принадлежало «Яндексу», а теперь входит в активы VK Group. В раздел, касающийся телевизоров, были добавлены онлайн-кинотеатры «Амедиатека», Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», «Дом.ru Movix» и видеосервис RuTube. Он начнёт действовать с 2024 года. В сравнении с 2022 годом перечень увеличен на 6 пунктов, всего в него входит 40 приложений для различных платформ.
Закон о предустановке российского софта действует с 1 апреля 2021 год. За его нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. По замыслу законодателей, он направлен на популяризацию отечественных сервисов и проектов.
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