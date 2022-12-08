В Apple Music заработал режим караоке

Функция Apple Music Sing, которую производитель iPhone анонсировал только вчера, уже стала доступна пользователям бета-версий iOS 16.2, iPadOS 16.2 и tvOS 16.2.
Apple Music Sing представляет собой полноценный режим караоке с возможностью изменения громкости голоса оригинального исполнителя, отображением текста песни в реальном времени, опциями бэк-вокала и другими фичами.
Пока в каталоге Apple Music Sing доступны около 50 плейлистов, а на определённых песнях показан значок микрофона. Сама функция станет доступна всем подписчикам музыкального сервиса Apple с релизом iOS 16.2, iPadOS 16.2 и tvOS 16.2. Стоит отметить, что караоке-режим совместим только с моделями iPhone 11 и новее, iPad Pro M1/M2, iPad Air 4/5, iPad 9/10, iPad mini 6, а также с Apple TV 4K 2022 года.
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