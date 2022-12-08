Apple Apple Music

В Apple Music заработал режим караоке

Фархад

Apple Music Sing

Функция Apple Music Sing, которую производитель iPhone анонсировал только вчера, уже стала доступна пользователям бета-версий iOS 16.2, iPadOS 16.2 и tvOS 16.2.

Apple Music‌ Sing представляет собой полноценный режим караоке с возможностью изменения громкости голоса оригинального исполнителя, отображением текста песни в реальном времени, опциями бэк-вокала и другими фичами.

Apple Music Sing

Пока в каталоге Apple Music‌ Sing доступны около 50 плейлистов, а на определённых песнях показан значок микрофона. Сама функция станет доступна всем подписчикам музыкального сервиса Apple с релизом iOS 16.2, iPadOS 16.2 и tvOS 16.2. Стоит отметить, что караоке-режим совместим только с моделями ‌iPhone‌ 11 и новее, iPad Pro M1/M2, iPad Air 4/5, ‌iPad‌ 9/10, iPad mini 6, а также с ‌Apple TV 4K 2022 года.

А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple ограничит крутейшую функцию iPhone с релизом iOS 16.2
iPhone 14 попал в топ мировых запросов в Google «Год в поиске»
Apple скоро начнёт лучше защищать ваши данные в iCloud
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин
Во сколько выйдет iOS 16 в разных городах России
В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу