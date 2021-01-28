AirPods Max

Российский интернет-магазин Apple начал продавать амбушюры для беспроводных наушников AirPods Max. На выбор пять вариантов расцветки: серебристая, чёрная, зелёная, голубая и красная.

На странице товара указано «Уже скоро», но если добавить амбушюры в корзину, появится возможность оплаты и информация об условиях и сроках доставки.

AirPods Max

Наушники AirPods Max продаются в России за 62 990 рублей, а амбушюры для них можно приобрести 7490 рублей за пару. За цену таких амбушюр можно приобрести приличные беспроводные или проводные наушники. Не топовые, конечно, но с вполне качественным звучанием.

Цвета амбушюр соответствуют цветам, в которых выпущены наушники AirPods Max. При желании можно разнообразить дизайн — например, если надеть на белые наушники красные амбушюры. Заменить амбушюры можно самостоятельно, это легко, никаких инструментов не потребуется.

AirPods Max


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