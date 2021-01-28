Российский интернет-магазин Apple начал продавать амбушюры для беспроводных наушников AirPods Max. На выбор пять вариантов расцветки: серебристая, чёрная, зелёная, голубая и красная.
На странице товара указано «Уже скоро», но если добавить амбушюры в корзину, появится возможность оплаты и информация об условиях и сроках доставки.
Наушники AirPods Max продаются в России за 62 990 рублей, а амбушюры для них можно приобрести 7490 рублей за пару. За цену таких амбушюр можно приобрести приличные беспроводные или проводные наушники. Не топовые, конечно, но с вполне качественным звучанием.
Цвета амбушюр соответствуют цветам, в которых выпущены наушники AirPods Max. При желании можно разнообразить дизайн — например, если надеть на белые наушники красные амбушюры. Заменить амбушюры можно самостоятельно, это легко, никаких инструментов не потребуется.
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Apple упускает возможность содрать за копеечный товар дополнительные деньги. Надо подать им идею. Гарантия пропадет если менять самому. Надо менять только в сервисном центре за 100$
По цене этих амбушюр можно купить наушники с брлее лучшим звуком чем у apple. Например ibasso it01, в комплекте с витым кабелем из бескислородной меди, с запасными сменными фильтрами для звуковода
Мне кажется,ты в теме разбираешься.