В файле приложения под версией 15.22.33 обнаружили, что в YouTube для Android наконец-то может появиться настройка предпочтения качества видео в ближайшее время. Сейчас у пользователей есть возможность изменять качество только во время просмотра.
По словам разработчиков с сайта XDA, которые разобрали приложение, YouTube для Android с номером сборки 15.22.33 добавляет новую страницу настроек качества видео. Она предполагает наличие возможности изменять качество видео по умолчанию для всех роликов по аналогии с веб-версией видеохостинга. Были обнаружены следующие параметры:
По словам разработчиков с сайта XDA, которые разобрали приложение, YouTube для Android с номером сборки 15.22.33 добавляет новую страницу настроек качества видео. Она предполагает наличие возможности изменять качество видео по умолчанию для всех роликов по аналогии с веб-версией видеохостинга. Были обнаружены следующие параметры:
- Настройки качества видео
- Авто
- Высокое качество изображения
- Выбор качества изображения по умолчанию для всех видео
- Настройки качества видео по Wi-Fi (Бета)
- Низкое качество
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