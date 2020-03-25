YouTube

В файле приложения под версией 15.22.33 обнаружили, что в YouTube для Android наконец-то может появиться настройка предпочтения качества видео в ближайшее время. Сейчас у пользователей есть возможность изменять качество только во время просмотра. 

По словам разработчиков с сайта XDA, которые разобрали приложение, YouTube для Android с номером сборки 15.22.33 добавляет новую страницу настроек качества видео. Она предполагает наличие возможности изменять качество видео по умолчанию для всех роликов по аналогии с веб-версией видеохостинга. Были обнаружены следующие параметры:
  • Настройки качества видео
  • Авто
  • Высокое качество изображения
  • Выбор качества изображения по умолчанию для всех видео
  • Настройки качества видео по Wi-Fi (Бета)
  • Низкое качество
Пока неизвестно когда Google выпустит обновление для YouTube с настройками видео по умолчанию для публичного доступа. Недавно сервис сообщил, что в ближайшее время качество видео будет ухудшено по всему миру, чтобы сократить нагрузку на интернет-каналы. Несмотря на это, пользователи по-прежнему смогут смотреть в видео в высоком разрешении, для этого потребуется установить соответствующий параметр вручную во время просмотра.



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Источник:

Androidcentral Androidcentral

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