Gboard included COVID19-related phrases to its “Emergency Bad Words” list pic.twitter.com/XPNyXGMIHM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 25, 2020

China disease

China virus

Chinese disease

Chinese virus

Asia disease

Asia virus

virus

Клавиатура Gboard от Google для Android и iOS обладает множеством различных функций, одно из которых является возможность предиктивного ввода для ускорения набора текста. Выяснилось, что у приложения имеется секретный список «плохих слов», которые блокирует некоторые результаты в поле прогнозирования и теперь он содержит несколько терминов связанных с коронавирусом.Находку обнаружила разработчик Джейн Вонг. Она сообщает, что Gboard блокирует слова из списка от появления в автозамене. Многие из блокируемых терминов носят либо сексуальный, либо расистский характер, а один из них «глобальное потепление — обман» (global warming is a hoax).COVID-19 впервые был обнаружен в китайской провинции Ухань, после чего он быстро распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения присвоила заболеванию название, чтобы избежать ассоциации вируса с Китаем. На данный момент Google блокирует к появлению в автозамене термины, которые так или иначе связывают коронавирус с Китаем или Азией:Gboard не сможет заблокировать эти термины от введения вручную, но они никогда не появятся в качестве предложенного слова предиктивного ввода.