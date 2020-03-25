Gboard

Клавиатура Gboard от Google для Android и iOS обладает множеством различных функций, одно из которых является возможность предиктивного ввода для ускорения набора текста. Выяснилось, что у приложения имеется секретный список «плохих слов», которые блокирует некоторые результаты в поле прогнозирования и теперь он содержит несколько терминов связанных с коронавирусом.

Находку обнаружила разработчик Джейн Вонг. Она сообщает, что  Gboard блокирует слова из списка от появления в автозамене. Многие из блокируемых терминов носят либо сексуальный, либо расистский характер, а один из них «глобальное потепление — обман» (global warming is a hoax).

COVID-19 впервые был обнаружен в китайской провинции Ухань, после чего он быстро распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения присвоила заболеванию название, чтобы избежать ассоциации вируса с Китаем. На данный момент Google блокирует к появлению в автозамене термины, которые так или иначе связывают коронавирус с Китаем или Азией:
  • China disease
  • China virus
  • Chinese disease
  • Chinese virus
  • Asia disease
  • Asia virus
  • virus
Gboard не сможет заблокировать эти термины от введения вручную, но они никогда не появятся в качестве предложенного слова предиктивного ввода.



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Источник:

9to5Google 9to5Google

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