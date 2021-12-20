Генпрокуратура РФ заказала создание собственного мобильного приложения для быстрой и упрощенной связи с гражданами. Об этом рассказали в «Коммерсанте».
Согласно источнику, Генпрокуратура уже провела тендер на создание собственной информационной системы и мобильного приложения — его выиграла Анастасия Артемьева, бывшая глава «Рунетсофта», а ныне ИП «Артемьева Анастасия Геннадьевна». Основная профессия Анастасии по данным налоговой службы — разработка ПО.
Мобильное приложение будет разработано для обеспечения быстрой и обоюдной связи с обычными гражданами страны. Ожидается, что новая система упростит подачу заявлений гражданами о случаях нарушения закона, экстремизма, жестоком обращении с детьми и другим вопросам в прокуратуру, повысит качество и скорость их обработки, а еще откроет «прямую линию» для предпринимателей.
Помимо этого, пользователи приложения от прокуратуры смогут читать там последние новости (возможно, из жизни и деятельности ведомства), а также «смотреть истории», содержащие картинку, текст и ссылку для перехода.
Отдельно стоит отметить, что в техзадании содержится требование к приложению — уметь определять геопозицию пользователя, чтобы отображать ему список ближайших отделений прокуратуры и исполнительной власти. Авторизация будет происходить по код-паролю либо отпечатку пальца.
На разработку ПО Артемьевой Анастасии было выделено 10,5 млн рублей. На момент публикации материала Генпрокуратура никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее мы рассказали, что в РФ подготовили законопроект, который урегулирует вопросы, связанные с роботами. Некоторых роботов предложено запретить в России — возможно, о случаях их использования впоследствии тоже можно будет подать заявление через новое приложение.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: