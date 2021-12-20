

В Совете Федерации России разрабатывают проект, который внесет в законодательство понятие «робот» и опишет его взаимоотношения с людьми. Об этом сообщает агентство ТАСС.



Согласно источнику, комплексный законопроект разработал глава Совфеда Андрей Кутепов. Его цель — правовое урегулирование отношений в сфере «роботооборота»; в частности, он добавляет в текущее законодательство понятие «робот», определяет их классификацию и степень опасности для человека, а также закрепляет основные моменты взаимодействия россиянина и робота. Некоторых роботов автор предлагает запретить на территории РФ.



«Робот — продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух и более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач», — описание термина «робот», предложенное Совфедом





Эти два типа роботов делятся еще на несколько категорий: «гражданскими» могут быть промышленные, сервисные, медицинские, образовательные, научные роботы. «Служебные» — это в основном военные и правоохранительные роботы.



Помимо классификации типов роботов, предлагается ввести разделение по степени их опасности для человека — всего озвучено четыре класса.



Некоторых роботов Кутепов предлагает запретить. В частности, к таким девайсам автор проекта относит «роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме того, он хочет ввести строгий контроль и регулирование в отношении любых автономных роботов на территории РФ.



Ранее мы рассказали, что Илон Маск Кутепов хочет разделить роботов (соответствующих описанию выше) на два типа: «гражданские» и «служебные». Предполагается, что первая категория устройств выполняет частные задачи и регулируется гражданским законодательством. А деятельность «служебных роботов» определяется как направленная на реализацию интересов государства и общества и вовлеченная в сферу деятельности институтов публичной власти.Эти два типа роботов делятся еще на несколько категорий: «гражданскими» могут быть промышленные, сервисные, медицинские, образовательные, научные роботы. «Служебные» — это в основном военные и правоохранительные роботы.Помимо классификации типов роботов, предлагается ввести разделение по степени их опасности для человека — всего озвучено четыре класса.Некоторых роботов Кутепов предлагает запретить. В частности, к таким девайсам автор проекта относит «роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме того, он хочет ввести строгий контроль и регулирование в отношении любых автономных роботов на территории РФ.Ранее мы рассказали, что Илон Маск представил своего человекоподобного робота — Tesla Bot . Пока неясно, попадет ли его продукт под особый контроль в нашей стране.





