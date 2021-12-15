

Министерство цифрового развития РФ отредактировало постановление правительства о порядке передачи данных россиян Роскомнадзору — теперь у ведомства появились повышенные права доступа. Об этом рассказали в «Коммерсанте».



Согласно источнику, Минцифры выпустило новую версию документа, который регулирует процесс получения данных абонентов сотовой связи государственными ведомствами. Ранее операторы обязывались передавать Роскомнадзору абсолютно всю информацию об абоненте, включай историю звонков и сообщений, подключенные тарифы и услуги, данные о геолокации человека. Но всё это должно было выдаваться только по решению суда, и только раз в полгода для одного пользователя.



Теперь же порядок таков: Роскомнадзор получит доступ к меньшему объему данных — сейчас ведомство сможет запрашивать только сведения об оказании услуг абонентам и периоде их предоставления, но сделать это может в любой момент и в отношении любого человека. Решение суда для этого не требуется, и доступ к данным разрешен в любой момент.



Операторы связи и эксперты рынка остались недовольны этими изменениями. По их словам, такая мера избыточна, и для исполнения закона «О связи» указанный доступ никак не будет полезен Роскомнадзору. Они считают, что полномочия ведомства теперь являются избыточными, а в будущем могут расшириться. Что касается затрат операторов на исполнение закона — на данный момент их сложно оценить.





