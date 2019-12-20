Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести в России инвентаризацию всех действующих SIM-карт и создать базу, в которой будут содержаться актуальные сведения об абонентах операторов сотовой связи.
Чернышов считает, что необходимо запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве SIM-карт, зарегистрированных на конкретных гражданин и компании. Предполагается, что её развитие частично оплатят операторы связи, однако они к таким тратам не готовы.
Депутат объясняет необходимость создания этой базы тем, что борьба с рынком «серых» SIM-карт в России проходит недостаточно эффективно. Кроме того, он указывает, что из-за мошенничества с SIM-картами «любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде».
В письме Чернышова Роскомнадзору содержатся три инициативы:
- Запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт (подобный сервис есть в Казахстане, что позволяет гражданину по ИНН увидеть все зарегистрированные на его имя номера).
- Провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт, чтобы выявить недействительные номера.
- Усилить противодействие криминальному обороту «серых» SIM-карт в даркнете.
За 11 месяцев 2019 года Роскомнадзор совместно с МВД изъяли из продажи 54 тысячи SIM-карт, заранее оформленных на подставные лица и компании. За аналогичный период 2018 года было изъято больше — 77,3 тысячи карт. Запрет продавать SIM-карты без заключения договора с указанием паспортных данных клиента действует с 1 января 2014 года. Законодатели решили ужесточить требования после теракта в метро Санкт-Петербурга апреле 2017 года, когда выяснилось, что террористы использовали для связи друг с другом SIM-карты, купленные без паспортов. С 1 июля 2018 года операторы и их посредники обязаны проверять личность абонента и достоверность предоставленных им сведений, а компании, использующие корпоративные тарифы, должны предоставлять операторам информацию о пользователях. Если у оператора возникают сомнения в достоверности предоставленных сведений, он может вызвать абонента в свой салон, а если тот не придёт, он обязан расторгнуть договор и отключить его от своих услуг.
Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева заявила, что операторам выгодно искоренении «серых» SIM-карт, поскольку их наличие осложняет оказание услуг реальным клиентам. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала, что проблема незаконного распространения SIM-карт не стоит остро, однако компания выработала систему проверок собственных салонов и применяет штрафные санкции к дилерам, нарушающим правила оформления контрактов. Руководитель по взаимодействию с исполнительной властью «МегаФона» Никита Данилов рассказал, что законодательство уже содержит механизмы борьбы с «серыми» SIM-картами, а контроль за дилерами осуществляют как операторы связи, так и Роскомнадзор. Данилов считает, что ещё одна информационная система создаст усложнит процесс заключения договоров и создаст излишнюю нагрузку на операторов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: