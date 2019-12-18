Мосгорсуд заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm.TV по жалобе Warner Bros. Информацию сообщает «Роскомсвобода», известно что Роскомнадзор внём домен сайта в реестр запрещенных имён.На сайте суда сообщается, что трекер заблокировали по жалобе из-за размещения сериала «Супергёрл», копии которого находились на ресурсе в свободном доступе без разрешения правообладателя. Помимо LostFilm.TV аналогичные жалобы в суд поступили на сайты filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net. Все перечисленные были также заблокированы Роскомнадзором.«Роскомсвобода» напоминает, что отдельные страницы LostFilm.TV уже попадали под блокировку регулятора, затем они были разблокированы. В данный момент РКН внёс в реестр весь домен, а это может привести к постоянной блокировке.LostFilm.TV позиционирует себя как «уникальный и единственный в своем роде ресурс о лучших западных сериалах». Этот трекер занимает 12 место в категории «Телевидение» среди пользователей Рунета по версии Liveinternet.