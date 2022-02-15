Центробанк и несколько российских банков приступили к тестированию пилотной версии цифровой национальной валюты. Какие именно банки участвуют в тесте, неизвестно, но сообщается, что в скором времени их количество будет увеличено с 3 до 12.
Банки тестируют полный цикл операций с цифровым рублём, в том числе оплату услуг и перевод от одного клиента к другому с помощью мобильных приложений. Клиент может открыть кошелёк в мобильном приложении, пополнить его деньгами в безналичной форме, а затем проводить трансакции в цифровой валюте. Сделки фиксируются на основе блокчейна, то есть децентрализованной платформы, что позволяет избежать сбоев и ошибок.
«Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей, — рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.
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А поскольку кошелек не обезличен, как в крипте обычной, можно отследить каждую копейку с момента эмиссии и до конечного нахождения у конкретного пользователя. Это же мечта просто, каждый юзер как на ладони.
Ещё будут точки обмена/ввода цифровых в простые.