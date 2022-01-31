Разработчик Виталий Ерошенко запустил сайт «КиноВино», который агрегирует ссылки на фильмы и сериалы в нескольких онлайн-кинотеатрах. Пиратского контента там нет, всё легально, а просмотр в большинстве случаев требует, чтобы на тот или иной кинотеатр была оформлена подписка (за исключением полностью бесплатного контента).
Ерошенко пишет на vc.ru, что создал этот агрегатор для себя и своей жены, затем поделился им с друзьями, а после получения от них хвалебных отзывов открыл доступ для всех желающих.
«КиноВино» работает очень просто: вбиваете в поисковую строку название фильма или сериала и получаете ссылку на кинотеатры, где доступен этот контент. Поддерживается «Амедиатека», «Кинопоиск», ivi и Start (хотя на сайте указаны ещё Megogo, Kion, Okko и Wink) и условия просмотра. Сервис был запущен без участия этих кинотеатров, то есть работает исключительно как поисковик.
В планах разработчика расширить список поддерживаемых онлайн-кинотеатров, реализовать авторизацию в учётных записях на разных сервисах для более корректного отображения стоимости, добавить стоимость разных услуг (например, просмотр, аренда и покупка фильма), ускорить работу поисковика и выводить информацию об эксклюзивах, доступных в том или ином сервисе.
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Ерошенко пишет на vc.ru, что создал этот агрегатор для себя и своей жены, затем поделился им с друзьями, а после получения от них хвалебных отзывов открыл доступ для всех желающих.
«КиноВино» работает очень просто: вбиваете в поисковую строку название фильма или сериала и получаете ссылку на кинотеатры, где доступен этот контент. Поддерживается «Амедиатека», «Кинопоиск», ivi и Start (хотя на сайте указаны ещё Megogo, Kion, Okko и Wink) и условия просмотра. Сервис был запущен без участия этих кинотеатров, то есть работает исключительно как поисковик.
В планах разработчика расширить список поддерживаемых онлайн-кинотеатров, реализовать авторизацию в учётных записях на разных сервисах для более корректного отображения стоимости, добавить стоимость разных услуг (например, просмотр, аренда и покупка фильма), ускорить работу поисковика и выводить информацию об эксклюзивах, доступных в том или ином сервисе.
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Причем поиск там по всем подключенным сервисам «из коробки» строго только по тем фильмам или сериалам, на который у вас есть доступ по подписке.