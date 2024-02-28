В России разблокировали запрещённые соцсети, но это ненадолго

27 февраля в России произошёл крупный сбой в работе интернета. Посреди дня перестали открываться сотни сайтов, но в то же время стали доступны ресурсы, которые были заблокированы несколько лет назад.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что проблемы были вызваны проверкой и перенастройкой, которые Роскомнадзор проводил по указанию спецслужб. По его словам, в ходе эксперимента были разблокированы некоторые запрещённые в РФ социальные сети, но это временно, скоро доступ к ним снова будут ограничивать.
«Эти сбои связаны с тем, что в преддверии президентских выборов наши спецслужбы проверяют работоспособность всех систем внутри России, связанных с инфраструктурой работоспособности интернета и кибербезопасности. В процессе проверок, которые, как правило, идут через стресс-тесты, то есть какие-то кибератаки, которые делают наши специалисты, ищутся уязвимости, поэтому на короткое время ряд заблокированных ресурсов может сниматься с блокировки для проверки тестовых решений», — объяснил Свинцов.
По словам Свинцова, блокировка иностранных соцсетей за последние годы привела к понижению интереса к ним со стороны граждан. В то же время выросла посещаемость российских соцсетей, поскольку пользоваться ими проще и комфортнее, чем заблокированными. Чиновник пояснил, что по мере того как Роскомнадзор завершит перенастройку оборудования запрещённые соцсети снова будут блокироваться, поэтому не стоит привыкать к ним.
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