



К осени 2021 года одежда и обувь в России подорожают в среднем на 10-15%, а к началу 2022 года рост цен составит до 20%. Об этом изданию РБК рассказали президент розничной сети Baon Илья Ярошенко, владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников и основатель Zenden Group Андрей Павлов.



Предпосылок к увеличению цен сразу несколько, в основном они напрямую или косвенно связаны с пандемией коронавируса и экономическими проблемами в России и странах Азии. Например, в июне 2021 года из-за вспышки коронавируса на южном побережье Китая приостановили работу несколько портов, из-за чего была сбита привычная логистика.



С начала года хлопок подорожал на 35%, также выросла стоимость всех синтетически материалов, в которых задействованы нефтепродукты (например, эластан). Весь лучший эластан скуплен одним производителем — американской компанией Lululemon, остальные компании скупают материал худшего качества по более высокой цене. Стоимость доставки контейнера с товаром из Азии в Европу за год увеличилась в 5-6 раз с 3 тысяч долларов до 10 тысяч долларов, причём чем габаритнее товар или ниже его себестоимость, тем выше стала стоимость его доставки.



Российские ритейлеры собираются сдерживать рост цен за счёт уменьшения расходов и снижения наценки, но неизвестно, как долго они смогут работать в режиме жёсткой экономии. Их расходы выросли ещё и за счёт увеличения цен на открытие новых магазинов: за последние несколько месяцев из-за ослабления рубля и из-за других рыночных факторов сильно подорожали строительные материалы из древесины и металла.







