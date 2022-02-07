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В подмосковном городе Ивантеевка, жители жилого дома проснулись чуть раньше чем планировалось. Сон жильцов потревожил мощнейший взрыв в местном отделении Сбербанка.

Как сообщает РЕН, двое «смекалистых» грабителей попытались взломать банкомат. Не имея специальных средств, злоумышленники решили сэкономить на оборудовании и накачали источник прибыли газом и подожгли. Результаты тщательно проработанного плана не заставили себя долго ждать. Мощная взрывная волна разбудила жителей пятиэтажного дома, выбила стекла, покарежила металлоконструкции отделения и одного из грабителей. Мужчина скончался на месте, так не увидев результатов своего гениального плана. Второй «горе подрывник» скрылся с места преступления.

На данный момент личности преступников устанавливаются. ГУ МВД России по Московской области сообщили, что проводят в Ивантеевке оперативно-розыскные мероприятия.


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Источник:

Рен тв Рен тв

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