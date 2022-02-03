







«Сбермобайл» и «Тинькофф Мобайл» предложили значительно сократить срок смены мобильного оператора с сохранением номера. Об этом сообщает РБК.





Речь идет об услуге MNP (mobile number portability) согласно которой, любой абонент в праве перейти к новому мобильному оператору не меняя старый номер телефона. Воспользоваться услугой можно сколько угодно раз, если на балансе отсутствует задолженность. Процесс перехода осуществляется на восьмой день.





Как заявляет источник, операторы «Сбермобайл» и «Тинькофф Мобайл» предлагают сократить сроки предоставления услуги до 2-3 дней. Они считают, что столь длительный срок негативно сказываются на абонентах. По словам главы «Тинькофф Мобайл», ведущие операторы не раз препятствовали абонентам при попытке перейти на новую связь, предлагая большие скидки. Также бывали случаи необоснованных отказов.





Большинство операторов высказалось против введения новых сроков, объясняя это возможным возникновением технических сложностей. Tele2 поддержал инициативу и считает, что подобные изменения улучшат клиентский опыт.