В следующей версии Chrome появится много интересного. Опробовать можно уже сейчас
Александр Кузнецов —
Недавно вышли стабильные сборки Chrome версии 110, а Google уже вовсю тестирует следующее крупное обновление. Релиз Chrome 111 запланирован на начало марта, но уже сейчас можно скачать тестовую сборку браузера, чтоб оценить готовящиеся нововведения.
Что появится в Chrome 111:
Режим «картинка-в-картинке» будет улучшен с помощью инструмента для разработчиков Document PiP API. В этом режиме можно будет выводить не только плавающее окно с видео, но и с другими элементами — например, с плейлистом или кнопками для управления плеером.
Поддержка View Transitions API позволит разработчикам реализовывать плавные переходы при переключении с одного элемента сайта на другой (например, при запуске видео).
Новый менеджер скачивания на десктопе: загружающиеся файлы перестанут отображаться в нижней части окна, вместо этого появится индикатор скачивания рядом с адресной строкой. В нём будет отображаться количество качаемых файлов и прогресс скачивания, а по нажатию на него можно увидеть подробности: какие файлы качаются, с какой скоростью, их размер и оставшееся до полной загрузки время. В тестовых сборках Chrome эту возможность можно включить вручную флагами chrome://flags#download-bubble и chrome://flags#download-bubble-v2 flags.
Браузер будет автоматически отзывать предоставленные разрешения у сайтов, которые пользователь не посещал более двух месяцев (например, возможность использовать камеру, микрофон, информацию о местоположении, отправлять уведомления). Примерно так же сейчас отзываются разрешения у приложений на Android. В настройках будут отображаться сайты с отозванными разрешениями, при желании можно будет вернуть их им обратно.
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