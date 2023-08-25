В Telegram появились сторизы, которые нельзя убрать с экрана

Пользователи начали замечать в приложении Telegram сторизы, которые не удаляются. Ранее их анонсировал сам мессенджер.
Еще до запуска Stories для всех пользователей Telegram сообщал, что будет рассказывать о новых функциях и изменениях в мессенджере с помощью сторизов. Однако никто не говорил, что их нельзя будет убрать с экрана.
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Telegram выполнил свое обещание, и у массы пользователей начали появляться Stories от самого мессенджера в верхней части экрана над списком чатов. Если истории от людей можно скрыть вот так, то сторизы от Telegram не реагируют на долгий тап и не скрываются никаким образом.
Единственный способ перестать видеть эти истории — дождаться, пока они исчезнут сами.
Внедрение неудаляемых Stories — тревожный звоночек. В будущем мессенджер может добавить такую фичу и историям от живых людей, например, сделав это одной из опций подписки Premium.