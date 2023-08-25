В Telegram появились сторизы, которые нельзя убрать с экрана



Пользователи начали замечать в приложении Telegram сторизы, которые не удаляются. Ранее их анонсировал сам мессенджер.



Еще до запуска Stories для всех пользователей Telegram сообщал, что будет рассказывать о новых функциях и изменениях в мессенджере с помощью сторизов. Однако никто не говорил, что их нельзя будет убрать с экрана.





Подписаться на Подписаться на iGuides в Telegram , чтобы узнать обо всем первым.