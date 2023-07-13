В телевизорах Hisense появился онлайн-кинотеатр KION

Артем
hisense_adv_750h750_pic17a.jpg

Сервис стал доступен на телевизорах бренда под управлением операционной системы VIDAA версий U5 и U6.

Hisense — продолжает развивать собственную операционную систему VIDAA и пополняет библиотеку приложений популярным онлайн-кинотеатром KION. С расширением списка официально поддерживаемых сервисов пользователям телевизоров Hisense становится доступно все больше контента для того, чтобы их ежедневные развлечения вышли на новый уровень.

KION — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и телевизорах с функцией Smart TV. Онлайн-кинотеатр насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи художественных и документальных фильмов, а также сериалы, мультфильмы и уникальные проекты из коллекции KION Original. Благодаря партнерству с Hisense, приложение KION теперь доступно на ОС VIDAA.

На данный момент онлайн-кинотеатр поддерживается на устройствах под управлением VIDAA версий U5 и U6. KION продолжит обеспечивать работу сервиса и по мере обновления операционной системы.

Подборки новинок и рекомендации скоро можно будет увидеть на стартовой странице интерфейса операционной системы. Это позволит зрителям получать быстрый доступ к интересному контенту сервиса сразу после включения телевизора. Кроме того, приложение предложит персонализированные подборки, соответствующие интересам каждого пользователя.

Для тех, кто уже пользуется телевизорами Hisense, или планирует их приобрести, и не имеет действующей подписки на KION, онлайн-кинотеатр дарит 1 месяц доступа ко множеству фильмов, сериалов, мультфильмов и ТВ каналов на любой вкус в форматах HD и 4K. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо запустить приложение на телевизоре и авторизоваться.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
МТС вводит новую комиссию за пополнение счета. Есть способ её не платить
HONOR анонсировала самый тонкий в мире складной смартфон HONOR Magic V2
Большой гид по VK Fest 2023 в Москве: как не пропустить самое интересное
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники вконец обнаглели: они больше не звонят, а приходят к жертвам сами
Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3080
kardigan
Проще все таки купить приставку и не париться с этой встроенной фигнёй.
Сегодня в 17:02
#
Купить рекламу