В телевизорах Hisense появился онлайн-кинотеатр KION

Сервис стал доступен на телевизорах бренда под управлением операционной системы VIDAA версий U5 и U6.Hisense — продолжает развивать собственную операционную систему VIDAA и пополняет библиотеку приложений популярным онлайн-кинотеатром KION. С расширением списка официально поддерживаемых сервисов пользователям телевизоров Hisense становится доступно все больше контента для того, чтобы их ежедневные развлечения вышли на новый уровень.KION — это сервис для просмотра ТВ, сериалов и фильмов на смартфоне, планшете, компьютере и телевизорах с функцией Smart TV. Онлайн-кинотеатр насчитывает более 200 ТВ-каналов, тысячи художественных и документальных фильмов, а также сериалы, мультфильмы и уникальные проекты из коллекции KION Original. Благодаря партнерству с Hisense, приложение KION теперь доступно на ОС VIDAA.На данный момент онлайн-кинотеатр поддерживается на устройствах под управлением VIDAA версий U5 и U6. KION продолжит обеспечивать работу сервиса и по мере обновления операционной системы.Подборки новинок и рекомендации скоро можно будет увидеть на стартовой странице интерфейса операционной системы. Это позволит зрителям получать быстрый доступ к интересному контенту сервиса сразу после включения телевизора. Кроме того, приложение предложит персонализированные подборки, соответствующие интересам каждого пользователя.Для тех, кто уже пользуется телевизорами Hisense, или планирует их приобрести, и не имеет действующей подписки на KION, онлайн-кинотеатр дарит 1 месяц доступа ко множеству фильмов, сериалов, мультфильмов и ТВ каналов на любой вкус в форматах HD и 4K. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо запустить приложение на телевизоре и авторизоваться.