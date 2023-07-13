HONOR анонсировала самый тонкий в мире складной смартфон HONOR Magic V2

HONOR Magic V2 стал самым тонким и легким в мире смартфоном в формате «книжка». Новинка задает новые стандарты мобильных устройств за счет улучшенной конструкции, технологий аккумулятора, дисплея и пользовательского опыта.В сложенном состоянии габариты HONOR Magic V2 почти как у обычного смартфона. Его толщина составляет всего 9,9 мм при весе 231 г, а внутренний экран с близкой к планшетам диагональю значительно расширяет сценарии использования.Смартфон оснастили сверхлегким и прочным титановым шарниром, способный выдержать более 400 000 сгибаний, что обеспечивает срок службы до 10 лет при складывании 100 раз в день.В HONOR Magic V2 установлена двойная кремниево-углеродная батарея со средней толщиной всего 2,72 мм. Новейшая технология обеспечивает большую мощность при том же напряжении, что и в графитовых аккумуляторах. Емкость батареи HONOR Magic V2 составляет 5000 мА·ч и поддерживает технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт.HONOR Magic V2 оснащен складным LTPO OLED-дисплеем, который отображает до 1 миллиарда оттенков с исключительной точностью цветопередачи. А лучшая в отрасли технология управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.Функция «Динамическая яркость» имитирует естественную смену освещения и снижает утомляемость глаз. Яркость дисплея автоматически адаптируется к источникам света и продолжительности работы с экраном, обеспечивая оптимальный зрительный комфорт. «Циркадный ночной экран» в течение дня оптимизирует цветопередачу и ближе к закату меняет баланс белого на более теплые оттенки, что способствует повышению качества сна.HONOR Magic V2 устанавливает новые стандарты для складных смартфонов в области технологий фото- и видеосъемки. Тройная основная камера оснащена сенсорами 50 Мп (f/1,9) с оптической стабилизацией, 50 Мп (f/2,0) со сверхширокоугольной оптикой, а также 20 Мп (f/2,4) со стабилизацией для съемки с 2,5-кратным оптическим зумом. Двойная фронтальная камера на внешнем и внутреннем экране оснащена сенсорами 16 Мп (f/2,2) и поддерживает несколько режимов съемки для создания разнообразного контента.Операционная система оптимизированная для складного экрана HONOR Magic V2 работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13. Для защиты пользовательских данных в HONOR Magic V2 есть функция «Параллельные пространства», обеспечивающая разделение рабочих и личных приложений и документов с повышенным уровнем безопасности данных.Покупатели могут выбрать один из четырех расцветок HONOR Magic V2: «черный шелк», «фиолетовый шелк», «золотой» и «черный» с отделкой из экокожи. Начиная с 12 июля HONOR Magic V2 доступен для предзаказа в Китае по цене от 8999 юаней (~113 тысяч рублей).