Большой гид по VK Fest 2023 в Москве: как не пропустить самое интересное

Баста, ANNA ASTI, Ида Галич, Артемий Лебедев более 100 артистов и блогеров, сотни активностей, технологии и искусство — VK Fest представил самую масштабную программу в Москве.Крупнейший open-air страны готовится провести двухдневный праздник в Москве. VK Fest представил финальную программу, которая завершит месячный тур фестиваля по России. Гостей ждут выступления более 60 артистов и музыкальных коллективов, встречи с десятками блогеров, познавательные лекции, сотни активностей, мастер-классов и развлечений как для взрослых, так и для детей.VK Fest 15 и 16 июля соберёт десятки тысяч гостей в московском Парке Горького. На музыкальных сценах выступят популярные исполнители, звёзды альтернативной сцены и фрешмены, а блогеры проведут юмористические шоу, автограф-сессии, паблик-токи, музыкальные номера, специальные выпуски и розыгрыши подарков. Спикеры Знания.Лектория прочитают лекции о российской моде, правильном питании, тайм-менеджменте и производстве контента. Гости фестиваля также смогут посетить локации: «Технологии», «Творчество», «Семья», «Видеоигры», «Спорт», «Развлечения» и «Косплей».Достаточно скачать приложение VK Fest, чтобы программа и актуальная информация о фестивале всегда были под рукой. В нём также есть раздел с квестами — их можно пройти во время события и получить в подарок мерч.На Синей сцене VK Fest новинки и хиты исполнят артисты, которые уже завоевали любовь широкой аудитории. Это Баста, ANNA ASTI, HammAli & Navai, MACAN, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, Артур Пирожков, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, «Иванушки International», Zivert, Seville (Artik & Asti), Ёлка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина, MIA BOYKA, Клава Кока и Юля Паршута. Ведущей сцены станет Ида Галич.На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать артисты альтернативных жанров: Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, INSTASAMKA, LOVV66, «тринадцать карат», HELLA HILLZ, Aarne, Асия, Эрика Лундмоен, Хаски, Платина, OG Buda, SALUKI, Антоха МС, Мэйби Бэйби, ANIKV, LYRIQ, JAKONE & A.V.G + SCIRENA и Kamazz.На Фиолетовой сцене выступят фрешмены: КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, «маяк», Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, «мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, «нееет, ты что», Zavazalsky, «видеокассета твоих родителей», 3.56 am, CHEBANOV, Тима Акимов, DAASHA и Зверобой.Героями блогерской локации на VK Fest в Москве станут Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу «Импровизация» Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко, а также объединения КликКлак — Андрей Старый, Даня Крастер, Андрей Прокофьев и Илья Шабельников. Кроме того, перед гостями выступят Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Настя Ивлеева, Амина Tenderlybae, Катя Адушкина, Юля Гаврилина, Аня Ищук, Dimasblog, Соня SLEEPY, Katya Golysheva, Germanglas, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov, Влад Кудинов, veydi_rush, Егорик и ДАНИК, Супер Стас, ЯЯНА, Настя Кош, MILANA STAR, VIKI SHOW и TERNOVOY.Зрителей помимо выступлений и автограф-сессий ждёт множество активностей. Вместе со звёздами они будут соревноваться за гигантский кубок и увидят кумиров в необычных ситуациях: блогеры ответят на вопросы школьной программы, получат за это оценки и выполнят задания. Гости смогут принять участие в челлендже от VK Клипов и показать свои таланты на сцене, а также получить подарки.В блогерской локации Катя Адушкина споёт свои хиты и пообщается со зрителями, а команда The Hype House Rus выступит вместе с другими хедлайнерами. Настя Ивлеева представит специальный выпуск своего проекта AGENT SHOW — она поменяется ролями со зрителями и станет не ведущей, а гостем. Зрителей также ждёт паблик-ток VOICE и выступление DJ Set.На площадке Знания.Лектория на VK Fest в Москве, организованной при поддержке Российского общества «Знание», 15 и 16 июля пройдут лекции и дискуссии экспертов в различных индустриях. Хедлайнерами станут музыканты, писатели, спортсмены, юмористы, журналисты, представители креативной сферы.В первый день писатель и сценарист Александр Цыпкин поговорит об образе будущего в российской научной фантастике с писателем-фантастом, сценаристом Сергеем Лукьяненко. О правильном питании расскажет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, а тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский — об управлении своим временем. Гостей также ждёт выступление официального психолога проекта «Пацанки» Любови Розенберг. В дискуссии о достижениях российской науки примут участие популяризатор космонавтики, научно-популярный блогер Денис Прудник, телеведущий Анатолий Вассерман и учёный, создатель квантового блокчейна Алексей Фёдоров. Ночную и культурную жизнь городов обсудят арт-директор пространства Supermetall Дмитрий Маркин, продюсер Евгений Машков и основатель event-агентства Buniyatov Production Сергей Буниятов. О юморе, сторителлинге и импровизации расскажет комик и резидент шоу Stand Up Иван Абрамов. Также в лектории состоится встреча с российским футболистом и вратарём ФК «Динамо» Антоном Шуниным.Главными темами второго дня в московском лектории станут творчество, производство контента и новые технологии в спорте. Будущее российской моды обсудят сооснователь и главный дизайнер бренда MONOCHROME Алиса Боха, телеведущий, стилист Алексей Сухарев, креативный директор и стилист Алеко Надирян и Евгения Белоусова, главный редактор телеграм-канала «Луис Иванович Вьютон». Среди спикеров второго дня — арт-директор ЦСО «Винзавод» Сабина Чагина, дизайнер и блогер Артемий Лебедев, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, генеральный директор арт-кластера «Октава» Дмитрий Барсенков, художники Ян Посадский и Алексей Майоров, рэпер, попавший в Книгу рекордов России, Александр Степанов (ST), фигуристка, олимпийская чемпионка Камила Валиева, синхронистка, олимпийская чемпионка Мария Киселёва, баскетболист, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, футболист, участник «Фиджитал Игр» Александр Шешуков.В этой локации любителей современных технологий ждут робоквартирник от «Робостанции», а на площадке Сколтеха гости смогут побывать в зоне с роботами, увидеть клеточный мир с помощью VR-технологий, разгадать загадки в лабиринте и посмотреть на результаты совместной работы учёных и художников в зоне Science Art. ВШЭ представит участникам фестиваля робота-художника, который делает зарисовки по инструкции человека, игровые автоматы для обучения и розыгрышей брендированных подарков, а также стенд с онлайн-квизом от IQ HSE.Любителей провести время творчески на фестивале ждут мастер-классы, лекции, квизы и другие активности. Московский театр «Современник» пригласит гостей в закулисье, где актёры расскажут о работе над ролью и проведут занятие по сценической речи. Также артисты представят отрывки из экспериментального спектакля «Сторителлинг». Любители книг смогут побывать в SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой, а поклонники науки — послушать короткие научно-популярные лекции от лектория «Синхронизация».Мастер-классы по каллиграфии пером проведёт школа Study Calligraphy. Творческая мастерская ARTPLACE обучит всех желающих делать картину из шерсти и декорировать деревянные заготовки. #НЕМУЗЕЙМУСОРА покажет, как создавать открытки из макулатуры и дизайнерские значки из пластиковой упаковки. Студия рисования L’Art научит писать акрилом на холсте, а Исторический музей проведёт мастер-классы на исторические темы: «Рисуем свой герб», «Мушки-арт», «Гадания по славянским рунам» и другие.Амбассадорами зоны «Творчество» станет digital-издание PEOPLETALK — его художники Евгений Ches, Лилия Валеева и Влад Chip для фестиваля разработали авторские принты. Гости смогут кастомизировать свою одежду, а первые 50 посетителей площадки издания получат ещё и классную футболку, на которую смогут нанести принт. В зоне Киностудии имени Горького можно будет поиграть в корнхол, создать фоторобот идеальной пары, оставить признание в любви в двухметровой книге и принять участие в активностях по мотивам премьер студии. Творческая группа мастеров рукоделия «Душевная компания» научит делать украшения из бисера, а объединение «Выставочные залы Москвы» — рисовать на мольбертах пейзажи и портреты, а также создавать апсайклинг-вазы.Для юных гостей фестиваля «Союзмультфильм» проведёт мастер-классы по изготовлению масок героев мультсериала «Простоквашино». Также на площадке студии каждый сможет написать себе письмо в будущее, потанцевать под любимые мелодии, получить доброе предсказание от почтальона Печкина, посоревноваться в меткости с Дядей Фёдором, принять участие в викторине и посмотреть легендарные мультфильмы от телеканала «Мультиландия». В семейной локации будет футбол с Дружком Барбоскиным, аквагрим и фотозона от «Мельницы» с персонажами из мультсериалов: Лунтиком, Барбоскиными и Тремя богатырями.Детей ждут показы популярных мультфильмов от телеканала «Мульт», также их будут встречать ростовые куклы — Кеша и Тучка из мультсериала «Ми-ми-мишки» и Мия и Жоржик — герои мультсериала «Кошечки-собачки». Кроме этого, они смогут поиграть в квиддич, побывать на уроках зельеварения и примерить распределительную шляпу от «Магического экспресса». Больше волшебства ожидает юных гостей на площадке «Министерства магии», где пройдёт магическое шоу. Музей советских игровых автоматов организует зону, где можно будет поиграть в «Денди», «Сегу Мега Драйв» и настолки, а в локации СТС Kids можно будет попрыгать на батуте в виде Кота Кубокота и выиграть подарки в автомате-хваталке. Компания «Экспонента Фильм» представит фотозону с героями мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и столы с раскрасками.Познавательные развлечения для юных гостей фестиваля подготовит Политехнический музей. На его площадке будут организованы научные мастерские и лаборатории, где дети проведут своё исследование или создадут макет Шуховской башни. Также они смогут рассмотреть под бинокуляром структуру различных материалов, увидеть, как солнечные лучи ведут себя в разных обстоятельствах, и узнать, какие инструменты помогают сохранять и восстанавливать экспонаты.Локация станет местом притяжения всех геймеров — гостей ждёт турнир по CS:GO от клуба 1shot. Участники фестиваля смогут по очереди играть друг с другом до выявления победителя.VK Play подготовит для гостей зону стрима, стилизованную под 60-е годы: в ней популярный блогер будет проходить игру Atomic Heart в режиме «Хардкор» с локальной трансляцией на стенд. Также на площадке пройдут турниры по Warface с профессиональными игровыми комментаторами, а взрослых и детей ждут мини-игры и призы. Помимо этого, VK Play представит музей стриминга с экспонатами, которые собрало сообщество стримеров, организует автограф-сессию и мастер-классы.Для любителей активного образа жизни на VK Fest фонд «Мы выступаем как один» подготовил спортивные мероприятия с ведущими Максом Астаховым и DJ Barkov: групповые тренировки, баскетбольный матч, турнир по стритболу и футволей с футболистом Алексеем Смертиным. «Арена Героев» организует полосу препятствий, а баскетбольный клуб «Руна» — зону для игр с мячом.Также клуб гребных видов спорта ААА КЛУБ установит на своей площадке гребные тренажёры, где можно будет засечь свою скорость на водной дистанции. Чемпионы мира из Федерации бокса России обучат гостей основам бокса, а посмотреть танцевальные батлы можно будет на площадке ДВИЖЕНИЕ Battle. Посетителей фестиваля также ждёт фанатская площадка для любителей клуба «Торпедо Москва» с автограф-сессией и презентацией формы, игры в регби от Федерации регби России с участием сборной России и экстрим-зона #катайсдушой, где пройдут соревнования по скейтборду, самокату, BMX и роликам. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по гимнастике от чемпионки Европы Дарьи Трубниковой на площадке Центра художественной гимнастики № 1. Участники фестиваля смогут увидеть рекордный финиш олимпийского чемпиона Юрия Постригая, который 1 июля стартовал на байдарке с VK Fest в Санкт-Петербурге.Гостей VK Fest в этой локации ждут интеллектуальные, активные и соревновательные развлечения. Телеканал «Кинеко» представит азиатскую развлекательную площадку и фотозону — посетители фестиваля смогут сделать стильные фотографии в свете неоновых огней, сразиться в танцевальных батлах, поучаствовать в челленджах и выиграть мерч от канала. Сотрудники Cosmodrome Games объяснят, как играть в «Имаджинариум», «Первый контакт», «Индейцев» и другие популярные настолки, а на площадке Ruda Games пройдут классические и музыкальные квиз-игры «Мозгобойня» и «Туц Туц QUIZ».SPEEDCUBES.RU проведёт мастер-классы по сборке кубика Рубика, а лазертаг-клуб «Медведь» пригласит сразиться в популярной игре. Также гостей ждут экшен-спектакли от «Территории мистики», командная игра FUNKY SPORT от FunkyGames, путешествия в виртуальной вселенной и фиджитал-баскетбол от «Игр Будущего», фотозона «Кот Бублик» от амбассадора зоны — телеканала «Москва 24».В этой зоне гости VK Fest смогут перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр. Каждый желающий получит возможность окунуться в мир «Звёздных войн», Warhammer и Just Dance, увидеть мандалорцев в их канонических образах и кастомной броне, побывать на стенде фанатов «Доктора Кто».Участников фестиваля также ждёт зона стимпанка с фантастическими декорациями и арт-объектами, локация с известными стримерами и подкастерами, площадка издательства BUBBLE и постапокалиптические декорации от клуба AFTER US.В 2023 году VK Fest станет самым громким развлекательным событием лета, которое продлится целый месяц. Во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей, а 15 и 16 июля праздник ждёт жителей и гостей Москвы. Трансляцию двухдневного праздника в столице можно посмотреть в официальном сообществе VK Fest.