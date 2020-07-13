



Соцсеть «ВКонтакте» представила новый формат рекомендаций в разделе музыки. Обновление уже доступно в веб-версии «ВКонтакте» и мобильном приложении для iOS, а в ближайшие дни появится у пользователей Android.



Во вкладке «Для Вас» теперь доступны два плейлиста: треки в них подбираются индивидуально и регулярно обновляются. Рекомендации песен и артистов составлены с учётом интересов пользователей, жанровых предпочтений, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатий.



Вкладка «Для Вас» посвящена персональным рекомендациям. В двух плейлистах по сто треков. Подборка «Сегодня» обновляется ежедневно, а «Неделя» предлагает песни на основе тех, которые вы слушали в предыдущие дни. В блоке «Музыканты для Вас» можно найти исполнителей, которые, по мнению алгоритма «ВКонтакте», с большой вероятностью понравятся вам. Также в разделе можно вернуться к недавно прослушанным композициям. В скором времени в блоке появятся уведомления о предстоящих концертах любимых групп и исполнителей.



«Музыка ВКонтакте» работает бесплатно в веб-версии и запущенном на включенном экране мобильном приложении. Пользователи с подпиской могут слушать треки без рекламы, без ограничений в фоновом режиме, а также офлайн с помощью приложения BOOM.



Не исключено, что появление полноценных рекомендаций в VK связано с предстоящим запуском музыкального сервиса Spotify в России. Он отличается очень хорошими индивидуальными подборками рекомендованных треков на основе интересов пользователя.







