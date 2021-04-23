Разработчики YouTube добавили в мобильное приложение новые настройки. Они касаются выбора качества изображения при воспроизведении видеороликов.
В настройках можно указать приоритет — высокое качество или экономия трафика. Как выяснил сайт 9to5Google, при выборе первой опции разрешение видео не поднимается выше 720p, даже если в смартфоне или планшете установлен экран Full HD, Quad HD или 4K. Если выбрать экономию трафика, разрешение видео снижается до 480p, но может упасть вплоть до 144p, если интернет-соединение будет медленным или нестабильным.
Разработчики значительно усложнили выбор более высокого качества для стриминга видео. Вернуть разрешение выше HD можно, но для этого придётся открывать настройки, заходить во вкладку расширенных опций и выбирать конкретное разрешение (вплоть до 4K).
Это совершенно неудобно: если выбрать Full HD, Quad HD или 4K, то с воспроизведением видео через Wi-Fi проблем не возникнет, а при подключении к сети сотовой связи ролики будут притормаживать, не успевая подгружаться, и придётся снова заходить в настройки, чтобы выбрать заниженное качество.
Эти настройки качества видео появились в версии YouTube для Android и iOS. Обновлённые приложения уже доступны части пользователей.
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