VK Fest пройдет одновременно в трех городах

«ВКонтакте» проведет самым крупный open-air фестиваль этого лета. В нем будут участвовать популярные блогеры и артисты страны.
Мероприятие пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые фестиваль будет проводиться в формате digital-моста. Действие будет транслироваться во всех трех городах, где проводится VK Fest.
Более 50 знаменитых артистов выступят в московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия. Среди них такие участники как: Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Ёлка, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters, Джарахов, OG Buda, GAYAZOV$ BROTHER$, Dabro, DEAD BLONDE + GSPD, Ваня Дмитриенко, Дора, 10AGE, SODA LUV, Mary Gu, Звонкий, Анет Сай, ДЕТИ RAVE, алёна швец., «Три дня дождя», polnalyubvi, Wildways, Антоха МС, КОСМОНАВТОВ НЕТ, GUMA и многие другие.
На сцене Сириуса выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil’, DJ SMASH и другие звезды. Весь музыкальный состав и расписание будут анонсироваться в официальном сообществе VK Fest.
Помимо музыкальной части будут проводиться выступления популярных блогеров. Также получить порцию положительных эмоций можно посетив тематические зоны, среди которых будут «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры», «Драйв». В зонах активности можно подробнее узнать о проектах VK.
Те кто не успевает на VK Fest, может присоединиться к онлайн-трансляции в официальном сообществе фестиваля. Ведущие будут комментировать все, что происходит на мероприятии, общаться со знаменитостями и разыгрывать призы.
Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге уже доступны здесь
. Вход на фестиваль в Сириусе (Сочи) свободный.