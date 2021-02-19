Пользователи «ВКонтакте» столкнулись с проблемами в работе социальной сети. Десктопная и мобильная версии сайта не открываются, в ответ приходит сообщение о недоступности сервиса. Приложение для мобильных устройств не загружается.

На сайте Downdetector более 1000 жалоб на проблемы с доступом к «ВКонтакте». Большинство отчетов поступают из Санкт-Петербурга, Москвы и других крупных городов России.

VK

«В течение нескольких минут могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы оперативно восстановили работу», — VK.



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