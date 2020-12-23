С недавних пор соцсеть «ВКонтакте» запустила специальный алгоритм, который находит пользователя на чужих фотографиях и предлагает ему отметить себя. Этот алгоритм также показывает эти фотографии друзьям пользователя и просит их подтвердить, что это действительно он.
Далеко не все в восторге от этого нововведения, ведь его можно воспринимать как вмешательство в приватность, тем более, что алгоритмы распознают на фотографиях даже тех людей, которые закрыли свои профили от посторонних.
К счастью, «ВКонтакте» позволяет частично отключить эту функцию. Можно запретить алгоритмам соцсети предлагать вам отметиться на фото, показывать вашим друзьям фотографии, на которых вы изображены, а также показывать вам фотографии, на которых могут быть ваши друзья.
Перейдите в раздел «Приватность» в настройках «ВКонтакте», найдите блок «Фотографии» и нажмите «Управление». Здесь вы можете настроить работу алгоритма, распознающего лица, и запретить отмечать вас на фото и показывать снимки с отметками ваших друзей. По умолчанию все функции распознавания включены. Для максимальной приватности следует деактивировать все переключатели.
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