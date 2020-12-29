Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску крупный проект. В 2021 году на её базе будет запущена отдельная площадка для школьников.
Школьный раздел «ВКонтакте» разрабатывается совместно с Министерством просвещения, поэтому не стоит ожидать, что там будет нечто, схожее с TikTok. Тем более, что для такого контента в VK уже есть раздел «Клипы».
Новая соцсеть для школьников на базе «ВКонтакте» была анонсирована министром просвещения Сергеем Кравцовым. По его словам, она уже разработана и сейчас готовится к запуску. Специально для неё будут созданы специальные учебные материалы.
Это отдельный сегмент «ВКонтакте», который уже разработан. Он позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведем презентацию. Материалы дозированы, встроены в учебный процесс, они разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета
Кравцов также рассказал, что Министерство просвещения планирует запустить отечественный аналог Zoom под названием «Сферум». Этот сервис позволит проводить дистанционное обучение в коллективных видеочатах, причём его можно будет использовать в том числе для сдачи тестов и экзаменов. В скором времени тестирование «Сферума» будет запущено в 15 российских регионах.
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