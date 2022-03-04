Российская социальная сеть ВКонтакте испытывает проблемы — пользователи массово жалуются на недоступность сайта и сервисов. Об этом сообщает аналитический ресурс DownDetector.
Согласно источнику, проблемы с доступом во ВКонтакте начались у пользователей многих регионов РФ, а также за границей — всё это в течение последнего часа-полутора. Пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт, в мобильное приложение, а также испытывают проблемы при авторизации в сервисах.
Ночью и рано утром проблемы с доступом были также у нескольких зарубежных сервисов и соцсетей.
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Я и с первого раза все понял.