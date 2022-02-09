Сервис по размещению бесплатных объявлений Avito включил защиту номеров телефонов для всех частных продавцов. Об этом сообщается на официальном сайте компании, а также рассказывают несколько российских СМИ, в том числе vc.ru.
Речь идет об услуге защиты личного номера телефона, которая ранее была доступна только в категориях «Недвижимость» и «Авто». Теперь Avito запускает эту фишку для всех частных продавцов, за исключением категории «Резюме».
Как это работает? Покупатель нажимает на кнопку «Позвонить» и видит не личный номер продавца из его профиля, а подменный телефон из пула номеров Avito. Звонок покупателя бесплатно переадресовывается на личный номер продавца с подменного номера. В результате телефон продавца остается в секрете и покупатель (или любой другой человек) его не узнает, если продавец не сообщит его ему самостоятельно.
Нововведение эффективно защищает продавцов от спама и рекламы. Ранее Avito являлась основным источником для пополнения базы телефонных номеров спамеров, рекламщиков и мошенников. Теперь же сомнительные личности могут увидеть только подменный номер, звонить на который будет бесполезно — Avito автоматически фильтрует входящие вызовы и не пропустит спам от подозрительных номеров. Кроме того, теперь исключен сценарий «мести» продавцу путем подключения на его личный номер спама.
Защиту номера не требуется включать отдельно, она активирована для всех частных продавцов по умолчанию. Категория «Резюме» исключена из защиты, поскольку в ней просмотреть личный номер автора объявления можно только платно.
Ранее мы рассказали, что в России предложили ввести лимит на продажу SIM-карт — депутат Госдумы хочет ограничить россия тремя номерами «в одно лицо». Кроме того, Минцифры создало комитет по «навязыванию» российского ПО за границей.
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