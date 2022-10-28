Apple iPad

Новый iPad получил самый медленный порт USB-C

Фархад

iPad 10


Apple установила в недавно вышедший iPad 10-го самый медленный порт USB-C среди всех своих актуальных планшетов.

Первые покупатели новых планшетов Apple уже успели провести замеры скорости порта USB-C. Как выяснилось, в iPad 10-го поколения он ограничен скоростью 480 Мбит/с. Такой же результат выдаёт iPad 9-го поколения с разъёмом Lightning.

Все остальные модели iPad с портами USB-C предлагают более высокие скорости передачи данных. Например, iPad Pro на M1/M2 поддерживают Thunderbolt 3 и передают данные со скоростью до 40 Гбит/с, iPad Air 5-го поколения — до 10 Гбит/с, а iPad Air 4-го поколения и iPad mini 6 — до 5 Гбит/с.

Сама Apple не раскрывает информацию о максимальной скорости передачи данных через порт USB-C на новом iPad.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2846
kardigan
Барыги конечно они конченые!
Сегодня в 11:43
#
tellurian
+4638
tellurian
Крохоборы
час назад в 13:44
#
st00p1dm0nkey
+3803
st00p1dm0nkey
Тоже самое будет и айфонами, в про версии поставят нормуль, а в обычные версии похуже 🤷‍♂️
38 минут назад
#
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