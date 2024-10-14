Владимир Путин разрешил жестко наказывать любителей автомобильных гаджетов

Президент России подписал закон о наказании за скрытие или маскировку автомобильных номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно источнику, речь идет об использовании специальных гаджетов и приспособлений, которые предназначены для быстрого скрытия номеров на машине. Чаще всего это подвижные рамки для номеров, которые умеют переворачиваться, откидываться либо закрываться шторкой по сигналу из салона (например, с пульта дистанционного управления). Водители устанавливают подобные приспособления, чтобы не попадать на штрафы с дорожных камер и лихачить в свое удовольствие; при виде поста ДПС номера быстро возвращаются на место нажатием кнопки.
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Фото: Яндекс Поиск
Фото: Яндекс Поиск
Фото: Яндекс Поиск
До сих пор за такие махинации предусматривался штраф 5000 рублей, а максимальная санкция — лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Теперь же наказание ужесточили: по новому закону любителей гаджетов для скрытия номеров могут лишить прав на срок от 1 до 1,5 года, при этом «орудие преступления» будет изъято. МВД объяснило введение более строгих санкций тем, что имеющиеся наказания не останавливали водителей от нарушения правил.