Владимир Путин разрешил жестко наказывать любителей автомобильных гаджетов



Президент России подписал закон о наказании за скрытие или маскировку автомобильных номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет об использовании специальных гаджетов и приспособлений, которые предназначены для быстрого скрытия номеров на машине. Чаще всего это подвижные рамки для номеров, которые умеют переворачиваться, откидываться либо закрываться шторкой по сигналу из салона (например, с пульта дистанционного управления). Водители устанавливают подобные приспособления, чтобы не попадать на штрафы с дорожных камер и лихачить в свое удовольствие; при виде поста ДПС номера быстро возвращаются на место нажатием кнопки.









Фото: Яндекс Поиск





Фото: Яндекс Поиск





Фото: Яндекс Поиск



До сих пор за такие махинации предусматривался штраф 5000 рублей, а максимальная санкция — лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Теперь же наказание ужесточили: по новому закону любителей гаджетов для скрытия номеров могут лишить прав на срок от 1 до 1,5 года, при этом «орудие преступления» будет изъято. МВД объяснило введение более строгих санкций тем, что имеющиеся наказания не останавливали водителей от нарушения правил. До сих пор за такие махинации предусматривался штраф 5000 рублей, а максимальная санкция — лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Теперь же наказание ужесточили: по новому закону любителей гаджетов для скрытия номеров могут лишить прав на срок от 1 до 1,5 года, при этом «орудие преступления» будет изъято. МВД объяснило введение более строгих санкций тем, что имеющиеся наказания не останавливали водителей от нарушения правил.