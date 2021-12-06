Центробанк РФ предложил ввести новый закон, который зафиксирует минимальную сумму возврата гражданам украденных мошенниками денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госструктур.
Как мы уже отмечали, в 2020 и 2021 годах в России многократно возросло количество случаев интернет-мошенничества. Злоумышленники пользуются для обмана своих сограждан самыми разными методами — от создания поддельных сайтов до обзвона и социальной инженерии. Только за третий квартал 2021 года мошенники тем или иным способом украли у россиян порядка 3,2 млрд рублей. При этом банки далеко не всегда соглашаются компенсировать клиентам потерянные деньги — из указанной суммы жертвам было возвращено всего около 8% похищенных средств.
Согласно источнику, ЦБ РФ предлагает установить фиксированную сумму возмещения украденных с карт или счетов клиента средств. По словам представителей ведомства, эта инициатива призвана повысить процент возмещения жертвам их потерь — осуществлять возврат будут банки. Сейчас финансовые организации в большинстве случаев отказываются что-либо компенсировать клиентам, но в будущем это может измениться.
Минимальная сумма возмещения будет определяться статистически — то есть, исходя из подсчета среднего размера тех переводов, которые пользователи отмечают как мошеннические. Например, по данным «Тинькофф», в 2020 году мошенники «выуживали» у россиян примерно по 13,9 тысяч рублей за один раз. К слову, если банк не обеспечивает должной безопасности счетам своих клиентов, его могут обязать выплатить всю украденную сумму.
Как быть с теми переводами, на которые клиент дает явное согласие путем ввода одноразового пароля или нажатия на кнопку подтверждения, «законотворцы» пока не знают. На этот счет есть несколько предложений: например, власти подумывают разрешить банкам задерживать проведение подозрительных операций на сутки — как правило, спустя несколько часов после перевода человек осознает, что его обманули, и в таком случае он получит возможность отменить перевод. С другой стороны, это может помешать добропорядочным гражданам спокойно совершать сделки с использованием моментальных денежных переводов. Кроме того, банкам могут разрешить блокировать на пять суток счета подозрительных получателей переводов.
Ранее мы рассказали о нескольких новых схемах мошенничества в России.
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