В «Сообщениях» на Android появилась возможность, хорошо знакомая пользователям Telegram





RCS — более продвинутая технология обмена сообщениями в сравнении с SMS. Она поддерживается Android-смартфонами, и компания Google пытается убедить Apple в необходимости добавить её поддержку в iOS.

Компания Google тестирует обновлённую версию приложения «Сообщения», которая используется в Android по умолчанию для отправки и получения SMS- и RCS-сообщений. В свежей бете замечено одно очень удобное нововведение, которое ранее появилось в различных мессенджерах, в том числе Telegram.RCS — более продвинутая технология обмена сообщениями в сравнении с SMS. Она поддерживается Android-смартфонами, и компания Google пытается убедить Apple в необходимости добавить её поддержку в iOS.

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Пользователь теперь может отредактировать отправленное RCS-сообщение, причём оно изменится не только у него, но и у получателя. Для этого нужно удерживать палец на сообщении, текст которого требуется изменить, и в появившемся меню выбрать опцию редактирования — иконку с карандашом.Изменить сообщение можно лишь в течение получаса с момента его первичной отправки. По истечении этого срока такая опция исчезает. Сейчас эта функция работает со сбоями — в некоторых случаях отредактированное сообщение исчезает у отправителя, хотя получатель видит изменённый текст. После непродолжительного этапа тестирования обновлённое приложение станет доступно всем пользователям Android.