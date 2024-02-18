В «Сообщениях» на Android появилась возможность, хорошо знакомая пользователям Telegram

Александр

Компания Google тестирует обновлённую версию приложения «Сообщения», которая используется в Android по умолчанию для отправки и получения SMS- и RCS-сообщений. В свежей бете замечено одно очень удобное нововведение, которое ранее появилось в различных мессенджерах, в том числе Telegram.

RCS — более продвинутая технология обмена сообщениями в сравнении с SMS. Она поддерживается Android-смартфонами, и компания Google пытается убедить Apple в необходимости добавить её поддержку в iOS.

Пользователь теперь может отредактировать отправленное RCS-сообщение, причём оно изменится не только у него, но и у получателя. Для этого нужно удерживать палец на сообщении, текст которого требуется изменить, и в появившемся меню выбрать опцию редактирования — иконку с карандашом.



Изменить сообщение можно лишь в течение получаса с момента его первичной отправки. По истечении этого срока такая опция исчезает. Сейчас эта функция работает со сбоями — в некоторых случаях отредактированное сообщение исчезает у отправителя, хотя получатель видит изменённый текст. После непродолжительного этапа тестирования обновлённое приложение станет доступно всем пользователям Android.

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Комментарии

Dmitriy
+874
Dmitriy
Отредактировать отправленную SMS?
Пейсатели....
Сегодня в 11:31
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tellurian
+2611
tellurian Dmitriy
На скриншоте видно RCS, в нём можно. Это не обычная смс.
Автору было бы правильно указать этот момент. Я сначала тоже подумал про смс.
Сегодня в 11:59
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