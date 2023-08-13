Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков

Российские энтузиасты создали сборку Windows 10 Lite
, из которой вырезано всё лишнее. Она основана на Windows 10 версии 22H2 и весит всего около 1 ГБ, поэтому позиционируется как самая маленькая и лёгкая из всех существующих.
Минимальные требования к компьютеру для установки операционной системы через эту сборку очень гуманные: 64-битный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти (но можно попробовать и 1 ГБ), 10 ГБ свободного места на накопителе и видеокарта с поддержкой DirectX 9.
В этой сборке Windows 10 Lite вырезаны все встроенные Modern-приложения, Defender, биометрия, магазин, родительский контроль и часть других. Операционной системе запрещено проверять и скачивать обновления, чтобы все вырезанные утилиты не вернулись обратно.
У столь урезанной сборки Windows 10 есть и минусы. В ней не работают программы, которым необходимы компоненты и драйверы, которых нет в этой системе (например, VC++, DirectX, DirectPlay), но их при желании можно скачать и поставить отдельно.