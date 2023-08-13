Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков

Александр


Российские энтузиасты создали сборку Windows 10 Lite, из которой вырезано всё лишнее. Она основана на Windows 10 версии 22H2 и весит всего около 1 ГБ, поэтому позиционируется как самая маленькая и лёгкая из всех существующих.

Минимальные требования к компьютеру для установки операционной системы через эту сборку очень гуманные: 64-битный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти (но можно попробовать и 1 ГБ), 10 ГБ свободного места на накопителе и видеокарта с поддержкой DirectX 9.

В этой сборке Windows 10 Lite вырезаны все встроенные Modern-приложения, Defender, биометрия, магазин, родительский контроль и часть других. Операционной системе запрещено проверять и скачивать обновления, чтобы все вырезанные утилиты не вернулись обратно.

У столь урезанной сборки Windows 10 есть и минусы. В ней не работают программы, которым необходимы компоненты и драйверы, которых нет в этой системе (например, VC++, DirectX, DirectPlay), но их при желании можно скачать и поставить отдельно.
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Комментарии

AleX_another
+731
AleX_another
А кряк или кейген в архиве есть?)))
Сегодня в 14:42
#
Mers
+4558
Mers
Вопрос. Если я накачу все это на ноут (AMD Dual-Core C-60 (1.0 — 1.33 ГГц) / RAM 2 ГБ / AMD Radeon HD6290) он хоть как-то начнет шевелиться?
2 часа назад в 15:04
#
Misha Gynin
–33
Misha Gynin Mers
Ага, выплюнет винчестер и попытается свалить в другую страну 🤣
2 часа назад в 15:08
#
+82
itsMadMikey Mers
Лучше Linux :)
2 часа назад в 15:35
#
+718
Paspartu Mers
SSD поставить, если сейчас HDD. Тогда начнет шевелиться.
2 часа назад в 15:57
#
Mers
+4558
Mers Paspartu
Стоит. Помогло не очень.
52 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков Mers
Не делай этого. Сталкивался с такими. Предел мечтаний win7 с отключенными эффектами. Возможно он 4 гига держит. Вот оперативки стоит подкинуть. И ssd.
час назад в 16:32
#
Mers
+4558
Mers Вася Вотафаков
Какую ось на него не поставлю, все такое тормознутое. На него плашка оперы, наверное, будет стоить дороже чем он сам😄
49 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков
Интересно затестить. Как раз полно корок с двумя гигами на ssd.
час назад в 16:34
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