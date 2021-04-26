Разработчики Telegram анонсировали выпуск очередного обновления. На этот раз была улучшена система платежей и голосовые чаты.
Платежи 2.0
Платёжные боты существуют в Telegram с 2017 года. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы.
Для оплаты можно использовать любое приложение — в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин. Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар.
Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram. Испытать новые возможности на бесплатных тестовых товарах и услугах можно в этом канале.
Отложенные голосовые чаты
Голосовые чаты Telegram можно использовать как для бесед в небольшой компании друзей, так и для трансляций с миллионами слушателей. С сегодняшнего дня администраторы групп и каналов могут запланировать голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят цветной таймер с обратным отсчётом и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.
Создать отложенный голосовой чат можно из профиля группы или канала, где вы являетесь администратором. На Android нажмите ⋮ > «Начать голосовой чат» > «Выбрать время». На iOS необходимо нажать на кнопку c символом голосового чата, а затем «Выбрать время». Чат начнется только после того, как кто-то из администраторов нажмет на кнопку «Начать сейчас».
Информация из профиля в голосовых чатах
Из окна голосового чата теперь можно быстро просмотреть фотографию и данные из графы «О себе» любого участника — чтобы лучше понимать, с кем вы говорите. Отредактировать свою фотографию и данные «О себе» можно прямо из голосового чата.
Мелкие нововведения:
- Теперь можно быстро приблизить фотографии и видеозаписи в чате, не открывая их — достаточно потянуть за изображение двумя пальцами.
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Пользователи iOS могут перематывать видеозаписи вперед или назад, удерживая пальцем кнопки +/- 15с. На Android видео можно перематывать, удерживая пальцем правую или левую часть экрана. Двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону.
Команда Telegram также анонсировала выпуск двух версий мессенджера для использования в браузере (Telegram Web K и Telegram Web Z) и версию Telegram для Android без цензуры и соблюдения авторских прав. Мы уже писали о них подробно.
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