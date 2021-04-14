Разработчики Telegram запустили три новых версии мессенджера. Две из них предоставляют доступ к сервису через браузер, а третья — APK-файл для Android без ограничений по авторским правам доступен для скачивания на официальном сайте.
Что касается веб-версий, они доступны через браузер и поддерживают большинство популярных функций, среди которых анимированные стикеры, темный режим, папки для чатов и много другое. Адреса новых веб-мессенджеров:
Помимо веб-версий, разработчики представили версию приложения для Android без ограничений по авторским правам. Она будет обновляться чаще, чем мессенджер из Google Play, а скачать APK-файл можно с официального сайта Telegram.
Возможно, запуском трех новых версий приложения Telegram пытается обезопасить себе от потенциальных блокировок со стороны платформ. Прямая загрузка APK-файла и веб-мессенджеры помогут компании снизить зависимость от App Store и Google Play. Также вероятно, что таким образом Telegram пытается охватить дополнительную аудиторию.
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