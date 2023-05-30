Вышла новая прошивка для Apple Watch с исправлением серьёзной проблемы

Фото: MacRumors
Сегодня, 30 мая, компания Apple выпустила небольшое обновление watchOS 9.5.1 для всех совместимых моделей Apple Watch.
Новая прошивка содержит исправление ошибок, обнаруженных в релизной сборке watchOS 9.5. Для установки обновления нужно зайти в приложение Watch на iPhone и перейти во вкладку «Основные» > «Обновление ПО». Не забудьте подключить часы к источнику питания.
Кроме того, компания устранила проблему, из-за которой дисплеи некоторых смарт-часов ушли в зелёный оттенок после установки watchOS 9.5.
Помимо watchOS 9.5.1, Apple также тестирует обновление watchOS 9.6, которое может стать последним крупным апдейтом этого цикла для Apple Watch. Уже на следующей неделе компания представит юбилейную версию watchOS 10 с рядом масштабных изменений.
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