Основатель и один из главных акционеров банка «Тинькофф» Олег Тиньков прокомментировал новость о сделке с «Яндексом». По его словам, сделка ещё не состоялась и пока лишь обсуждается.
Тиньков также заявил, что сделку не следует рассматривать как продажу банка, по его словам это скорее слияние двух компаний:
«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в Тинькофф Банк и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», — написал в инстаграме Тиньков.
Предприниматель подчеркнул, что в настоящее время его главные проект заключается в том, чтобы выжит. Несколько месяцев назад у него обнаружили лейкемию, а недавно ему сделали пересадку костного мозга.
Ранее стало известно, что «Яндекс» планирует приобрести 100% банка «Тинькофф». Сумма сделки может составить 5,48 миллиарда долларов, выплата будет производиться как денежными средствами, так и акциями «Яндекса». По мнению основателя аналитической компании Dsight Арсения Даббаха, «у „Яндекса“ и „Тинькофф“ большие перспективы — они смогут откусить заметную долю рынка в том числе у „Сбербанка“ и Mail.ru Group».
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