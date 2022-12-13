macOS Mac

Apple выпустила важное обновление для старых Mac

Олег

macOS


Вместе со свежим апдейтом macOS Ventura 13.1 компания Apple обновила и более старые модели Mac, которые «застряли» на прошлых версиях macOS. Апдейты оказались критическими. 

Речь идет о двух небольших, но важных апдейтах: macOS Monterey 12.6.2 и macOS Big Sur 11.7.2. Оба они вышли одновременно с macOS 13.1 и содержат в себе ряд исправлений критических багов системы. На странице поддержки сайта Apple указано, что в macOS 12.6.2 закрыто сразу 13 дыр и уязвимостей — у каждой из них есть свой номер в реестре CVE. Если вы пока не перешли на macOS Ventura, обязательно установите свежий патч для macOS Monterey. Кстати, на этой версии навсегда остановились следующие модели:
  • MacBook Pro 2015,
  • MacBook Air 2017,
  • MacBook 12 (2016)
  • Mac mini 2014
  • iMac 2015.
macOS

Что касается macOS Big Sur 11.7.2, то в ней (опять-таки по заявлению Apple) было закрыто сразу 10 уязвимостей в системе безопасности. Среди прочих, исправления коснулись дыр в Bluetooth, драйверах, ядре системы и так далее. На macOS Big Sur остановились MacBook Pro 2013 и 2014 модельных годов, MacBook Air 2013 и 2014 годов и так далее.

Apple настоятельно рекомендует установить эти патчи всем пользователям совместимых компьютеров. 

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