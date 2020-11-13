Старт продаж iPhone 12 mini и 12 Pro Max можно считать удачным, эти модели вызвали интерес покупателей. И несмотря на то, что их можно было приобрести по предзаказу онлайн (в том числе с курьерской доставкой на дом), довольно много людей пришли в Москве к ЦУМу и флагманскому магазину re:Store на Тверской, чтобы честно отстоять в очередях, как в прежние времена.
У ЦУМа и re:Store было замечено по несколько десятков человек. Как отметили продавцы, новые смартфоны Apple хотя и появились в широкой продаже по всей стране, но большая часть устройств была зарезервирована по предзаказу. Оставшиеся экземпляры были распроданы за пару часов, а новую поставку придётся ждать несколько дней (в случае с iPhone 12 Pro Max — 2 или 3 недели, а то и больше).
По данным re: Store, самым популярными модификациями стали и iPhone 12 Pro Max в цвете «тихоокеанский синий» с 256 и 512 ГБ, а также «графитовый» с 256 ГБ. Что касается iPhone 12 mini, то спрос на него ниже, самая востребованная модель тоже синяя с 256 и 128 ГБ, а третье место заняла версия с графитовой расцветкой и 256 ГБ в накопителе.
В «Связном» отметили, что спрос на эти модели iPhone в первые два часа со старта продаж превысил прошлогодние показатели примерно в полтора раза, причём 7 из 10 покупок пришлись на iPhone 12 Pro Max. По предзаказу iPhone 12 Pro Max покупали в 80% случаев, самой популярной оказалась версия с 256 ГБ памяти. Те, кого интересует iPhone 12 mini, покупают в основном синюю версию со 128 ГБ.
Среди покупателей 12 Pro Max в «М.Видео» и «Эльдорадо» особенно популярна модель синего цвета с 256 ГБ— на неё пришлось почти 40% предзаказов. На втором месте — золотая версия с 256 ГБ, которую предпочли около четверти покупателей.
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