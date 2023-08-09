Вышли третьи публичные бета-версии iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma
Фархад Усманов —
Компания Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 и macOS Sonoma для всех участников программы тестирования.
В новой тестовой сборке iOS 17 появилось 7 интересных нововведений, о которых мы рассказали в отдельном материале. Кроме того, в watchOS 10 теперь можно обмениваться карточками контактов через NameDrop, а в коде tvOS 17 нашли упоминание шести новых моделей iPhone и аккумулятора Magic Battery, который будет питать гарнитуру Apple Vision Pro.
Попробовать публичные бета-версии можно, зарегистрировавшись в программе Apple Beta Software на сайте компании.
Финальный релиз всех новых операционных систем Apple, представленных на WWDC 2023, ожидается в сентябре.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides