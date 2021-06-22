



Компания Microsoft выпустила патч, который значительно улучшает игровые возможности Windows 10. Патч носит технический номер KB5003690 и изначально был доступен в тестовых версиях операционной системы, а теперь распространяется среди компьютеров на базе Windows 10 с номерами релизных сборок 2004, 20H2, 21H1 и на тестовых сборках 19041.1081, 19042.1081, 19043.1081.



Свежий патч увеличивает производительность системы в играх, что особенно актуально для тех компьютеров, которые стал тормозить после установки патча KB5003690. Он также убирает размытие текста в виджете новостей и исправляет проблему, из-за которой было невозможно входить в систему через Windows Hello при вводе PIN-кода. Кроме того, устранён баг, блокирующий сканер отпечатков пальцев при выходе компьютера из спящего режима.



Патч KB5003690 можно считать одним из самых крупных обновлений Windows 10 за последнее время. 24 июня компания Microsoft анонсирует Windows 11, в которой будет очень много нововведений. Ранняя тестовая сборка Windows 11 уже просочилась в сеть, здесь вы можете ознакомиться с её особенностями.







