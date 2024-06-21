Новая суперудобная настройка WhatsApp заставит пользователей Telegram тихо завидовать



Популярный мессенджер WhatsApp теперь позволяет отправлять медиа в высоком качестве без лишних движений. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Ранее мы уже



Популярный мессенджер WhatsApp теперь позволяет отправлять медиа в высоком качестве без лишних движений. Об этом пишет «Коммерсантъ».Ранее мы уже писали о полезнейшей опции — отправке фото в HD-качестве. Чтобы это сделать, нужно было на этапе предпросмотра выбрать соответствующий пункт в меню мессенджера. Теперь процесс существенно упростили.



Согласно источнику, разработчики WhatsApp разрешили выставить HD-качество отправки медиа как параметр по умолчанию. Это значит, что вам больше не придется каждый раз менять разрешение фото перед отправкой, если вы любите отсылать медиа без потери качества. Новую настройку можно найти в разделе «Хранилище данных» → «Качество загрузки медиафайлов».



Нововведение пока пришло только на iOS, а для Android должно появиться позднее. К сожалению, Telegram пока не предоставляет опции отправки фото в высоком качестве по умолчанию.