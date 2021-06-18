WhatsApp


WhatsApp работает сразу над несколькими функциями в текущих бета-версиях мессенджера. Помимо редизайна чата и улучшения функции самоуничтожения, WhatsApp скоро будет экономить память на устройстве пользователя и в его облачном хранилище. Находкой поделился ресурс WABetaInfo.

Согласно содержанию бета-версии мессенджера с номером версии 2.21.13.6, мессенджер перестанет включать в свои резервные копии обновления статусов пользователей. На данный момент резервный копии могут сохраняться как в облачном хранилище (Google Drive или iCloud Drive), так и локально на устройстве пользователя. Исключение обновлений статусов поможет сэкономить место, так как уменьшит объем этих копий. При этом пользователи ничего не потеряют, так как срок жизни статусов — всего 24 часа, после чего он удаляется. Соответственно, в составе резервной копии они вряд ли когда-то пригодятся.

Может показаться, что это довольно незначительная экономия. Однако статусы могут включать в себя видеоролики — а они как раз и занимают достаточно много места, особенно если человек активно пользуется статусами и каждый день обновляет их, добавляя новое видео. Резервные копии делаются незаметно и регулярно, поэтому в долгосрочной перспективе такая перемена позитивно скажется на объемах хранилища.

Ранее мессенджер внедрил новое предупреждение в самоуничтожающиеся чаты. Хотя реализация исчезающих сообщений в WhatsApp пока отстает от конкурентов, вроде Signal и Telegram, сама по себе эта функция является очень полезной. 



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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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