Stop what you're doing and read this. This leak is going to be the story of the year: (LINK: https://t.co/zhC0LN4TlC) pic.twitter.com/doo4HDDzxt — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

Шпионское программное обеспечение Pegasus от израильской компании NSO Group использовалось для слежки за политиками, активистами и журналистами по всему миру. Об этом сообщает издание The Guardian.Журналисты 17 изданий, включая Guardian и Washington Post ведут расследование об использовании этого программного обеспечения — изучают документы и готовят серию материалов о тех, за кем следили клиенты NSO Group. Эдвард Сноуден написал в твиттере, что эта история может стать главной в 2021 году.Журналисты получили доступ к базе данных сервиса. Среди тех, кто попал в список жертв — более 180 журналистов со всего мира (CNN, NYT, AP, Reuters и др.). Как выяснилось, его использовали глава Венгрии Виктор Орбан и власти Саудовской Аравии.Всего в списке жертв — более 50 000 телефонных номеров. Шпионский сервис взламывал смартфоны жертв, позволял скачивать любую информацию с их устройства и управлять телефоном.В Венгрии взлому подверглись телефоны двух журналистов расследовательского издания Direkt36. В Азербайджане в числе потенциальных объектов слежки числятся 48 журналистов, критикующих коррупцию и репрессии в стране.NSO Group уже прокомментировала материал The Guardian. Компания сказала, что она работает с соблюдением этических норм, и назвала расследование безосновательным.