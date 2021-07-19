Шпионское программное обеспечение Pegasus от израильской компании NSO Group использовалось для слежки за политиками, активистами и журналистами по всему миру. Об этом сообщает издание The Guardian. 

Журналисты 17 изданий, включая Guardian и Washington Post ведут расследование об использовании этого программного обеспечения — изучают документы и готовят серию материалов о тех, за кем следили клиенты NSO Group. Эдвард Сноуден написал в твиттере, что эта история может стать главной в 2021 году. 

Журналисты получили доступ к базе данных сервиса. Среди тех, кто попал в список жертв — более 180 журналистов со всего мира (CNN, NYT, AP, Reuters и др.). Как выяснилось, его использовали глава Венгрии Виктор Орбан и власти Саудовской Аравии. 

Всего в списке жертв — более 50 000 телефонных номеров. Шпионский сервис взламывал смартфоны жертв, позволял скачивать любую информацию с их устройства и управлять телефоном. 

В Венгрии взлому подверглись телефоны двух журналистов расследовательского издания Direkt36. В Азербайджане в числе потенциальных объектов слежки числятся 48 журналистов, критикующих коррупцию и репрессии в стране. 

NSO Group уже прокомментировала материал The Guardian. Компания сказала, что она работает с соблюдением этических норм, и назвала расследование безосновательным. 


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Источник:

The Guardian The Guardian

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